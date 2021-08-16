В Новосибирске отремонтировали улицу Красина за 15,5 миллионов

Участок протяженностью один километр на улице Красина отремонтировали в Новосибирске. Эта магистраль соединяет улицы Фрунзе, Кошурникова и проспект Дзержинского. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города. По словам Анатолия Локтя, дорога находилась в аварийном состоянии. Сейчас подрядчик привел ее в нормативное состояние.

Во время ремонта был уложен новый асфальт на 450-метровом участке от Кошурникова до Гоголя 480-метровый отрезок от проспекта Дзержинского до Николая Островского. Реконструкция дороги обошлась в 15,5 миллионов рублей.



