У ласточек, поселившихся возле новосибирского ледового дворца, появились птенцы

Ласточки, которые обосновались на песчаной насыпи возле строящегося дворца спорта, вывели потомство и готовятся улететь на зимовку.

Птицам, возвращавшимся с зимовки из южных стран, понравилась песчаная насыпь, которую заготовили рабочие для строительства новой ледовой арены. Береговушки сделали в песке норки для выведения потомства и заселили их в начале июня. Рабочие оставили гнезда птиц в покое и стали использовать песок из другого источника. Ласточки ввели птенцов в июле, а уже в августе те совершили первые вылеты.

Скоро птицы начнут сбиваться в стаи и набирать вес для длительного перелета в южные страны. После отлета «жильцов» рабочие наконец разберут песчаный «дом ласточек».