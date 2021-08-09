В Новосибирской области установлено более двух тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

Более двух тысяч контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов установлено на территории региона, действует шесть объектов обработки ТКО и 13 объектов утилизации. На выездном заседании общественного совета при региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики обсуждались вопросы развития системы раздельного сбора ТКО.

По данным министерства ЖКХ и энергетики, в планах увеличить парк контейнеров для раздельного накопления на 5 тыс. штук за счет федеральных средств. Заявка в Минприроды России подготовлена и предварительно направлена. Как отметили в ведомстве, Новосибирская область традиционно входит в число пилотных регионов России по реализации новых мероприятий в сфере сбора и обработки ТКО.



В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, на территории Новосибирской области действует 6 объектов обработки ТКО и 13 объектов утилизации ТКО. На территории региона установлено 2,2 тыс. контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.



В ходе выездного заседания общественного совета при региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики с участием представителей министерства природных ресурсов и экологии региона, а также регионального оператора «Экология-Новосибирск», подрядных организаций, занимающихся раздельным сбором твердых коммунальных отходов, обсуждались результаты и планы по развитию системы раздельного сбора ТКО.



«Мы осмотрели площадки для раздельного собора ТКО на улице Лежена в Дзержинском районе города Новосибирска и мусоросортировочный комплекс в промзоне на улице Выборная. Организация раздельного сбора ТКО зависит от многих субъектов. Вопрос требует дальнейшей проработки и усилий всех заинтересованных сторон», – отметил председатель общественного совета при МинЖКХ Александр Обрывко. Он также отметил, что сейчас в регионе 2,2 тыс. контейнеров для сбора пластика, стекла и картона. Их количество с каждым годом увеличивается. Система наиболее налажена в Новосибирске, Бердске, р.п. Кольцово, Оби, Коченевском и Новосибирском районах.



В марте 2020 года муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Спецавтохозяйство» за счет собственных средств приобретены и установлены на объекте размещения отходов «Гусинобродский» две мусоросортировочные линии ТКО общей производительностью обработки от 50 до 60 тысяч тонн отходов в год, на которых отбираются для дальнейшей переработки, в том числе: пластик, стекло, отходы из жести и алюминия. Кроме того, коммерческие компании в насточщее время осуществляют экспериментальную эксплуатацию вермитехнологии по утилизации пищевых отходов с помощью компостных червей.