Сразу четыре ковидных госпиталя планируют закрыть в Новосибирской области

Министерство здравоохранения сообщило о прекращении работы четырех ковидариев в Новосибирской области. В области достаточное количество больничных мест.

«Количество находящихся в стационарах позволяет нам дальше заниматься перепрофилированием коечного фонда. С четырех медицинских учреждений мы сняли направление на госпитализацию ковидных больных, – рассказал во время брифинга министр здравоохранения Константин Хальзов. – Это такие медучреждения как психиатрическая больница, кардиодиспансер, терапевтический филиал скорой медицинской помощи № 2 в Новосибирске и Обская центральная городская больница».

В пресс-службе Министерства здравоохранения пояснили, что сейчас в этих учреждениях все еще находятся ковидные больные, которые долечиваются, – принимать новых пациентов не будут.