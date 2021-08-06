Андрей Травников встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу

Они обсудили актуальные вопросы сотрудничества Новосибирской области с оборонным ведомством.
Глава региона пригласил представителей Министерства обороны России принять участие в работе Международного форума технологического развития «Технопром-2021», который пройдет в Новосибирской области 25-27 августа. Андрей Травников и Сергей Шойгу также обсудили программу цифровой трансформации военкоматов – они должны стать современными, удобными для всех категорий граждан.
Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова проверил исполнение государственного оборонного заказа, проинспектировал производственные мощности авиационного предприятия. Кроме того, Министр обороны РФ провел встречу с новосибирскими учеными.
Фото: архивы пресс-служб
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