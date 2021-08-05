Новосибирские спасатели вылетели в Приамурье к жертвам наводнения

Новосибирцы помогут спасти жертв наводнения в Приамурье. О вылете спецборта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области сегодня.

«Спасатели МЧС России из Коченевского района вылетели в Амурскую область в связи с наводнением из-за ливней и дождей. Мобильная группировка – 80 человек личного состава и восемь плавсредств отправились туда на самолете Ил-76 МЧС России», – рассказали в ведомстве.

В МЧС отметили, у спасателей есть мотопомпы, спасательные жилеты, специальные костюмы, средства индивидуальной защиты органов дыхания, ручной инструмент и другое оборудование. Искать терпящих бедствие будут с помощью беспилотников.

Фото: архивы пресс-служб



