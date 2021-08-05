Министр обороны Сергей Шойгу посетит Чкаловский завод

В Новосибирске ожидают приезда Сергея Шойгу, об этом заявило сразу несколько источников. По некоторым данным, визит министра обороны РФ запланирован на сегодня, 5 августа. Чиновник посетит наш город в рабочих целях.

Предположительно, в планах у Шойгу – встреча с сотрудниками Новосибирского авиационного завода имени Чкалова, которые смогут задать министру вопросы о будущем предприятия.

Полная программа визита министра не разглашается. Отметим, что официально информация о приезде Шойгу не подтверждалась. Однако жители города сообщают, что видели на улицах кортеж, принадлежащий министру. Автомобили направлялись в сторону Советского района.