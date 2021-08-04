В Новосибирске построят спортивно-оздоровительный комплекс для занятий единоборствами за 850 миллионов

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса для занятий единоборствами и борьбой в Новосибирске будет стоит 850 миллионов рублей, сообщил министр спорта региона Сергей Ахапов на встрече с журналистами. «Реализация этого проекта планируется путем государственно-частного партнерства, в ближайшее время мы будем объявлять конкурс для участия инвесторов. Мы уверены, что через пару-тройку лет это учреждение реально откроет двери для всех видов борьбы», — отметил господин Ахапов .

По словам министра, проект центра уже готов. Он будет включать восемь залов, один из которых рассчитан на три тысячи зрительских мест. Там можно проводить соревнования по всем видам единоборств.

Кроме того, в центре будут проводиться занятия по тхэквондо, карате, рукопашному бою, греко-римской борьбе, самбо, вольной борьбе, дзюдо, айкидо, джиу-джитсу, боксу и игровым видам спорта. В здании смогут заниматься больше ста человек. Объект будет располагаться в Кировском районе, где идет активная застройка новых микрорайонов.