Интерактивная карта ковидных ограничений заработала в Новосибирской области

Действующие ограничения по COVID-19 теперь можно отследить с помощью специальной интерактивной карты. Сервис разработали АНО «Диалог» совместно с АНО «Национальные приоритеты» в рамках проекта стопкоронавирус.рф. Ресурс отражает актуальную информацию о количестве заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19, а также о временных ограничительных мерах в каждом конкретном регионе. Информация обновляется еженедельно на сайте стопкоронавирус.рф.

Карта буквально помогает спланировать жизнь граждан, начиная от отпуска, заканчивая поездками по делам: «На карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта, и другие региональные нормы. Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях», – рассказал первый заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Данные для карты предоставляют специалисты Центров управления регионами, опираясь на данные региона. «Главная задача сервиса – своевременное распространение проверенной информации о ситуации в регионе. Когда граждане сталкиваются с ограничениями, которых они не ожидали, мы обычно первые, кто начинает фиксировать гневные сообщения в соцсетях и на Госуслугах. Поэтому для нас очень важно, чтобы люди могли получать актуальную информацию в режиме реального времени», – поделилась Ольга Соболева, руководитель ЦУР Новосибирской области.

Сервис успешно показал себя еще в первую коронавирусную волну. В режиме реального времени карта отражала этапы снятия ограничений для выхода российских регионов из режима всеобщей самоизоляции. Тогда количество просмотров страницы достигало 56 млн в месяц.

«Сегодня понятно, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни, эпидемиологическая обстановка в стране усложняется, регионы вновь стали вводить ограничения. Поэтому мы предложили возобновить работу интерактивной карты со всей актуальной информацией о вводимых в регионах ограничениях. Инициативу поддержала заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Карта запущена, у граждан снова есть доступ к актуальной информации о действующих в каждом регионе мерах по борьбе с коронавирусом», – отметил гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Карта – это часть масштабной борьбы с коронавирусом, она помогает быть в курсе всех последних противоэпидемиологических мер. Узнать о введенных ограничительных мерах в своем регионе можно в разделе «Подробные данные» на портале стопкоронавирус.рф.