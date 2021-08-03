18-метровую стелу с надписью Novosibirsk установят на улице Станционной

Стелу шириной в 18 метров планируют установить в Ленинском районе Новосибирска по пути от аэропорта Толмачево. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мэрия Новосибирска предложила местным жителя оценить стелу, которую хотят разместить на пересечении улиц Станционной и Дукача с надписью «НОВОСИБИРСК, #NOVOSIBIRSK» из металлических труб, обшитых оргстеклом.

Высота букв – три метра, длина – 18 метров. Внутри каждой буквы будут светодиодные элементы, чтобы надпись было видно даже в темноте. Посмотреть эскиз и техническую документацию проекта можно на сайте городской администрации. Предложения и замечания принимают по электронному адресу ARTkachenko@admnsk.ru.