Новосибирская молодежь сможет расплачиваться за культурные мероприятия «Пушкинскими картами»

В новосибирском правительстве заявили о предстоящем выпуске «Пушкинских карт». Они позволят оплачивать посещение театров, музеев и других культурных пространств.

Министр культуры региона Наталья Ярославцева отметила, что жители с 14 до 22 лет смогут посещать культурные мероприятия за счет бюджета. «Будет возможность в 2021 году получить карту в три тысячи рублей, а в 2022 году — в пять тысяч рублей. По этой карте наши театры, концертные организации и музеи будут принимать оплату, и мы будем делать с вами организованные группы теперь за государственные средства. Это то, о чем мы мечтали», — пояснила министр.

«Пушкинскую карту» реализуют в рамках нацпроекта «Культура». В России их планируют запустить с 1 сентября. Деньги можно потратить на любые культурные мероприятия — не только в госучреждениях, но и частных.

Фото: архивы пресс-служб