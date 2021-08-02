Новосибирская область стала колбасным передовиком страны

Среди регионов России Новосибирская область заняла девятое место по производству колбасных изделий. А в Сибирском федеральном округе – первое место. Об этом сообщает Новосибирскстат.



За первое полугодие 2021 года в нашем регионе изготовлено 34 тысячи тонн колбасы. По сравнению с аналогичным периодом в 2020 году объем колбасных изделий вырос на 4,2%. Больше всего (60,8%) в регионе произвели вареных колбасных изделий, включая фаршированные. Общий объем изготовленных изделий в Новосибирской области составляет 30,9% по СФО.

Главные производители колбасы в регионе (96,2%) — это крупные и средние предприятия. На долю малого предпринимательства приходится менее 3,8% произведенной продукции.