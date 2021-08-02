Олимпийские игры-2036 могут пройти в Новосибирске

Информационное агентство РИА Новости провело опрос среди депутатов Государственной думы и выяснило, каким городам отдают предпочтение в случае проведения Олимпиады в 2036 году в нашей стране.



«Я думаю, что любой из городов-миллионников, которых у нас уже 15, мог бы предложить свою структуру, свою столицу и гостеприимство своих жителей и организовать такое событие. Мы уже прошли очень серьезную проверку в 2017 году, когда в разных городах принимали мировой чемпионат по футболу, по самому популярному виду спорта», – отметил глава комитета Госдумы по федеративному устройству и самоуправлению Алексей Диденко.



В число наиболее подходящих городов он внес Новосибирск и Владивосток. «С учетом того, что у нас страна огромная, тут интересно было бы посмотреть территории за Уралом, на Дальнем Востоке, в Сибири. Из субъектов - тот же Владивосток, Новосибирск, которые располагают достаточно серьезной инфраструктурой, выгодным географическим положением, равноудалены от центров концентрации населения, спортсменов», – сказал господин Диденко.



Подходящими городами также назвали Москву, Петербург и Казань. По словам первого зампредседателя госдумы по международным делам, российской спортсменки Светланы Журовой, эти города уже ранее проводили крупные международные мероприятия и могут отлично справиться с ними еще раз.