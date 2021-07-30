С 1 августа по Оби запускают новый речной маршрут

По инициативе министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с 1 августа открывается новый речной маршрут «Тихие зори (р.п. Краснообск) – Северо-Чемской жилмассив – Речной вокзал», по которому будет курсировать теплоход или так называемый «речной трамвайчик».

«Теперь у жителей Кировского района Новосибирска будет возможность добраться в центр города гораздо быстрее. Время в пути от Северо-Чемского жилмассива до Речного вокзала составит 20-25 минут, речной транспорт вне конкуренции. К тому же, по пути предстоит увидеть все красоты Оби, Бугринский мост, острова. В случае получения положительных отзывов у пассажиров, в 2022 году будет организована работа данного маршрута с 1 мая. Прорабатывается возможность увеличения количества мест причаливания в границах Новосибирска – в районе железнодорожного моста через Обь (парк «Городское начало»), жилой массив «Ясный берег», район железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» и так далее», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.