Новосибирская область ускорит темпы строительства жилья для детей-сирот и специалистов

В Новосибирской области действует широкий набор инструментов для стимулирования развития многоквартирного строительства в сельских районах области. К стартовавшей в 2019 году пилотной программе по строительству служебного жилья добавился проект, позволяющий комбинировать разные программы – расселения из аварийного жилья, квартир для детей-сирот и служебного жилья – для возведения домов в сельской местности. В 2019 году в нашем регионе был утвержден реестр типовых проектов, разработанных региональным минстроем, стартовал пилотный проект по строительству служебного жилья по типовым проектам, который помогает обеспечить жильем молодых специалистов в районах области. При реализации этих программ применяют, например, комбинированные проекты многоквартирных домов с квартирами под служебное жилье, в которых до 25% жилых помещений предназначено для детей-сирот.

В 2021 году за счет средств областного бюджета размер субвенций на предоставление жилых помещений детям-сиротам был увеличен на 679,6 млн рублей по отношению к 2020 году. В том числе в 2021 году на строительство жилья для детей-сирот за счет средств областного бюджета Новосибирской области запланировано финансирование в сумме 148,2 млн рублей, на 93 жилых помещения. Плановое значение по обеспечению жилыми помещениями на 2021 год – 787 человек. В 2020 году обеспечены 358 человек.