Новосибирская область ускорит темпы строительства жилья для детей-сирот и специалистов

Об инструментах, стимулирующих строительство, рассказал Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Кыштовский район.
Губернатор Андрей Травников посетил Кыштовский район, где оценил ход строительства многоквартирного дома, предназначенного для обеспечений квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также глава региона рассмотрел вопрос обеспечения специалистов служебным жильем.
«В этом году мы вместе с депутатами несколько сотен миллионов рублей добавили на жилье для детей-сирот, знаю, что у вас тоже очередь еще не закрыта. И в следующем году мы планируем увеличивать темпы реализации программы. Один из вариантов решения этой проблемы – совмещать программы строительства служебного жилья и жилья для детей-сирот – в одном доме и то, и другое. И очень важно, что в реализации обеих программ участвуют и такие отдаленные территории как Кыштовский район», – отметил Андрей Травников. Также губернатор поручил ускорить прохождение государственной экспертизы дома со служебными квартирами и квартирами для детей-сирот в селе Кыштовка.
В Новосибирской области действует широкий набор инструментов для стимулирования развития многоквартирного строительства в сельских районах области. К стартовавшей в 2019 году пилотной программе по строительству служебного жилья добавился проект, позволяющий комбинировать разные программы – расселения из аварийного жилья, квартир для детей-сирот и служебного жилья – для возведения домов в сельской местности. В 2019 году в нашем регионе был утвержден реестр типовых проектов, разработанных региональным минстроем, стартовал пилотный проект по строительству служебного жилья по типовым проектам, который помогает обеспечить жильем молодых специалистов в районах области. При реализации этих программ применяют, например, комбинированные проекты многоквартирных домов с квартирами под служебное жилье, в которых до 25% жилых помещений предназначено для детей-сирот.
В 2021 году за счет средств областного бюджета размер субвенций на предоставление жилых помещений детям-сиротам был увеличен на 679,6 млн рублей по отношению к 2020 году. В том числе в 2021 году на строительство жилья для детей-сирот за счет средств областного бюджета Новосибирской области запланировано финансирование в сумме 148,2 млн рублей, на 93 жилых помещения. Плановое значение по обеспечению жилыми помещениями на 2021 год – 787 человек. В 2020 году обеспечены 358 человек.
Отметим, что финансовая помощь муниципальным районам Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области на строительство, приобретение на первичном рынке служебного жилья осуществляется с 2008 года. За 2008-2015 годы эти цели направлено из областного бюджета 877 млн руб., построено, приобретено на первичном рынке, 675 жилых помещений. Из имеющихся в муниципальных образованиях Новосибирской области 1200 служебных жилых помещений более половины построены по областной программе. В 2016 году данное направление было приостановлено.
В 2019 году губернатором было принято решение возобновить подпрограмму «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» госпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области».
В рамках подпрограммы предоставляются субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области для строительства служебного жилья на условиях софинансирования из местного бюджета. Построенные, приобретенные, жилые помещения включаются в специализированный жилищный фонд муниципальных образований и предоставляются на основании решения соответствующего муниципального образования Новосибирской области.
Приоритетным направлением является строительство с использованием механизма типового проектирования, как наиболее эффективного инструмента реализации данной программы.
В 2021 году запланировано строительство 4 жилых домов со служебными квартирами и квартирами для детей-сирот и 3 служебных жилых дома. Программа строительства служебного жилья осуществляется в 11 районах области. В 2021 году на эти цели предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 210,5 млн руб.
Фото: архивы пресс-служб
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