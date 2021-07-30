В новосибирском Академгородке сделают сеть велодорожек

В Новосибирске активно обсуждается возможность развития в городе сеть велодорожек. Этот вопрос был на повестке встречи Анатолия Локтя и представителей компании Whoosh по аренде электросамокатов. Было решено разработать маршрут, который будет максимально удобным для жителей. Проект для Академгородка планируют представить уже в августе.



«Для начала необходимо сформулировать техническое задание, обозначить маршруты, прочертить инфраструктуру, которая подлежит восстановлению, чтобы затем отразить это в проекте, составить смету», – отметил мэр. На все эти работы Анатолий Локоть дал специалистам ровно четыре недели. Глава Новосибирска отметил, что в некоторых участках Академгородка место для велодорожек планировалось изначально. Но на сегодняшний день эта инфраструктура не в самом лучшем состоянии и требует проведения работ.



В компании Whoosh добавили, что за текущий год новосибирцы совершили почти полтора миллиона поездок на электросамокатах. Чаще всего люди ездят на них на работу, до метро или просто на прогулку с друзьями или семьей. Причем, среди пользователей электросамокатов есть и очень уважаемые люди: научные сотрудники, студенты НГУ.



Анатолий Локоть также подчеркнул, что после официального ограничения скорости электросамокатов в Новосибирске значительно уменьшилось число таких ДТП. В городе ограничена скорость до 20 км/ч и запрещено движение в скверах и парках.