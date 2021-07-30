Андрей Травников провел рабочую встречу с доминиканским послом

Основными темами беседы стали развитие туризма и экспорт образовательных услуг.
Перспективные направления дальнейшей совместной работы губернатор Андрей Травников обсудил во время рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Доминиканской Республики в РФ Хансом Данненбергом Кастельяносом.
Глава региона приветствовал посла, отметив, что у Новосибирской области налажены экономические, культурные, образовательные контакты со многими странами. Например, только в этом году 84 страны направили своих студентов для обучения в новосибирских вузах.
«Тем не менее для нас очень важно, что представители такого далекого от Сибири – можно сказать: на другой стороне Земли – государства проявляют интерес к Новосибирску, Новосибирской области. Я готов с удовольствием обсудить, как укрепить контакты, связи сибиряков и жителей Доминиканы», – подчеркнул Андрей Травников.
Посол Доминиканской Республики отметил, что Новосибирская область – третий российский регион, который он посещает после Москвы и Санкт-Петербурга.
«Я рад быть здесь. Знаю, что у вас прекрасно развита фармацевтическая индустрия, индустрия сельского хозяйства. И, возможно, когда наладятся прямые рейсы, Новосибирск мог бы стать пунктом для дистрибуции наших продуктов и поставщиком продуктов в нашу страну – расположенную в самом центре Карибского бассейна, – сказал посол. – И хотя Латинская Америка далеко, сердцем мы рядом с вами: у нас множество специалистов, выпускников и из бывшего Советского Союза, и из России. Мы надеемся, что и дальше все больше профессионалов будут обучаться в вашей стране, чтобы больше наших жителей узнавало о современной России: какой у нее огромный потенциал, какая культурная жизнь, какие прекрасные университеты есть в вашем регионе».
Во время беседы стороны выказали уверенность в том, что отношения между Новосибирской областью и Доминиканской Республикой выйдут на новый уровень: в сфере туризма, культуры, высшего образования.
Фото: архивы пресс-служб
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