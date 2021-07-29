Со 2 августа в Новосибирске начнет работу новая остановка – «Центр спортивной гимнастики»

Пресс-службы мэрии Новосибирска сообщает, что со 2 августа 2021 года заработает новая остановка на улице Георгия Колонды. Ее обустроят напротив здания №5. Остановка будет называться «Центр спортивной гимнастики».

В результате изменят муниципальные маршруты № 5 «ул. Дюканова – пос. Северный», № 75 «Ключ-Камышенское плато – пос. Северный», № 11 «пос. Северный – Планетарий», № 45 «Ключ-Камышенское плато – ТВК «Большая Медведица». Кроме того, в путь следования общественного транспорта включат новую остановку в направлении движения от остановки «ул. Ляпидевского» до остановки «ул. Окружная».