В Новосибирской области стало на 114% больше вакансий по сравнению с прошлым годом

В июне 2021 года количество вакансий в Новосибирской области превысило показатели 2020 года на 114%. Об этом сообщили аналитики портала hh.ru. Эксперты отмечают, что больше всего в первый месяц лета вырос спрос на представителей профессиональной сферы «Туризм, гостиницы, рестораны». Таких вакансий стало больше на 298% в сравнении с июнем 2020 года. В сфере «Домашний персонал» количество вакансий увеличилось на 285%, в сфере «Спортивные клубы, салоны красоты, фитнес» – на 217%, в области «Управление персоналом, тренинги» – на 214%, в разделе «Начало карьеры, студенты» – на 202%.

По данным аналитиков, самую интенсивную динамику по приросту вакансий в июне 2021 года показали профессиональные сферы, которые сильнее всего пострадали от экономических последствий пандемии. Сегодня эти направления восстанавливаются и активно развиваются.

Самыми востребованными работниками в нашем регионе по-прежнему остаются представители сферы продаж, производственный персонал и IT-специалисты.