В Новосибирскую область поступила первая партия «Спутника Лайт»

Вторая вакцина исследовательского центра имени Гамалеи «Спутник Лайт»пришла в регион. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Всего поступило 12 тысяч доз препарата. Данную вакцину доставили к нам впервые.

«Спутник Лайт» вышел в оборот в конце июня. Особенность препарата в том, что он вводится только раз. Эту вакцину будут применять для иммунизации переболевших ковидом и ранее вакцинированных.

По словам министра, в настоящее время в регионе привито 551 тысяча человек одним компонентом всех вакцин, 442 тысячи жителей завершили вакцинацию.