В Новосибирском метрополитене установили систему распознавания лиц

Видеосистему распознавания лиц внедрят в новосибирском метро, сообщил министр цифрового развития и связи региона Анатолий Дюбанов. «В Новосибирской области продолжает реализовываться аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Один из его сегментов — правоохранительный. В рамках развития этого сегмента было проведено тестирование алгоритмов видеоаналитики распознавания лиц», – цитирует Дюбанова ТАСС.

Система из семи камер уже прошла тестирование на станции метро «Площадь Ленина». Специальные камеры передают изображения лиц на сервер аналитики, где изображения обрабатываются. Доступ к нему есть у сотрудников регионального ГУ МВД по региону и минцифры области.

Господин Дюбанов подчеркнул, что сейчас региональные власти и руководство метрополитена определяют окончательную концепцию, сроки реализации проекта и объем необходимых для его финансирования средств.

Программа «Безопасный город» направлена на предотвращение и профилактику преступности в Новосибирске. В рамках программы заменены автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга, вводятся в эксплуатацию дополнительные экипажи ГИБДД, планируется обеспечение бесперебойной работы «Системы 112».

Фото: архивы пресс-служб