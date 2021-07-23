Андрей Травников проконтролировал строительство школы в Болотнинском районе

Губернатор посетил строительную площадку новой школы во время рабочей поездки в Болотнинский район, кроме того он обсудил с главой района Олегом Королевым проблему перебоев в водоснабжении и узнал о темпах вакцинации.



В первую очередь Андрей Травников проконтролировал исполнение поручения президента РФ по строительству школы №4 на улице Ремесленная. Он напомнил об одном из главных своих требований: образовательное учреждение должно быть сдано вместе с подъездной дорогой и тротуарами.



Как сообщил господин Королев, возведение объекта заканчивается: строительство школы завершили на 95%. Строители заканчивают внутреннюю отделку здания, а также идут работы по благоустройству окружающей территории. По словам главы района, подрядная организация займётся строительством дороги и тротуаров в конце 2021 года – начале 2022-го.



Кроме того, отмечает пресс-служба губернатора, Андрей Травников даст поручения министерству строительства и министерству образования Новосибирской области содействовать школе в своевременном получении и закупке необходимого оборудования.



Строительство школы начали в октябре 2019 года. Образовательное учреждение рассчитано на 30 классов. Ее общая наполняемость – 750 мест. Обучение детей будет проходить в одну смену. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2021 года. Поэтому, по данным министерства образования Новосибирской области, уроки в новой школе планируют начать с четвертой четверти нового учебного года.



Министерство образования Новосибирской области уже заключило с администрацией Болотнинского района соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету района на оснащение вновь вводимых образовательных организаций необходимым оборудованием и инвентарем на общую сумму 112,5 млн рублей.



Кроме ознакомления с ходом строительства школы Андрей Травников в ходе визита в район поднял вопрос о перебоях с горячим водоснабжением жителей Военного городка: там произошел порыв на теплотрассе, который потребовал длительного ремонта. По словам главы района, аварию уже устранили, горячую воду подали, подрядчик за свой счет ликвидирует засоры в системе. В завершении встречи губернатор и Олег Королев обсудили темпы вакцининации в Болотнинском районе.

Фото: архивы пресс-служб