Бенгальская тигрица из Новосибирского зоопарка отметила 16-летие

Бенгальская тигрица Зая, жительница Новосибирского зоопарка им. Шило, отпраздновала свое шестнадцатилетние. Ее привезли в наш в зоопарк из Москвы в 2006 году. В том же году в столицу Сибири прибыл возлюбленный Заи – бенгальский тигр Зао, до этого живший во Франции.

«Первые малыши у Зао и Заи появились в 2008 году, всего в Новосибирском зоопарке на свет появилось 13 бенгальских тигрят», — сообщается в группе зоопарка «ВКонтакте». В комментариях к посту подписчики пожелали тигрице оставаться такой же кисулей-красулей, «чтобы зубы были большими и крепкими», «счастья, здоровья и долгих лет жизни».

Бенгальские тигры занесены в Красную книгу. Сегодня в мире насчитывается менее трех тысяч особей, живущих в дикой природе. Большинство из них обитает в Индии.

Фото: архивы пресс-служб