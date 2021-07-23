Мусорный полигон «Левобережный» могут закрыть и перенести на новое место

Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) «Левобережный» могут законсервировать и перенести в другое место. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции с журналистами 22 июля.

«Наверно, надо говорить о консервации и переносе полигона в другое место. Но это не за один год будет решаться. Дано поручение профильному департаменту выработать предложения. Но эксплуатировать полигон сейчас нужно, около половины отходов принимает этот полигон. МУП "Спецавтохозяйство" приобретет новую технику, тяжелые бульдозеры, которых не было, ранее их заимствовали у частной организации. Еще ряд решений технологических предпримем», – отметил мэр.

По словам градоначальника, муниципальное предприятие закупит технику на собственные средства, но остается вопрос о задолженности МУП со стороны предприятий и населения.

Полигон «Левобережный», который также называют Хилокской свалкой, принимает мусор от жителей и предприятий Кировского и Ленинского районов с 1995 года. Периодически летом на свалке загорается мусор, едкий и опасный дым от пожара окутывает все левобережье Новосибирска. Предыдущее возгорание произошло 15 июля, задыхающиеся жители ближайших домов записали обращение к президенту.

В 2020 году, когда свалку не могли потушить несколько дней подряд, прокуратура организовала проверку. По ее итогам в отношении МУП «Спецавтохозяйство» возбудили дело по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ («Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»). В этом году ведомство также проводит проверку. Кроме того, губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал от мэрии провести внутреннее расследование.