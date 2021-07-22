Больше 53 тысяч домов в Новосибирской области нуждаются в догазификации

В Новосибирской области более 53 тысяч частных домов требуют догазификации. Об этом ТАСС сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

По словам министра, в настоящее время до 2023 года требуется догазифицировать 53 тысячи 400 домов на территории региона. Стоимость подведения газа для всех домовладений господин Архипов не уточнил.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ и компании «Газпром» до 2023 года бесплатно обеспечить доведение газа до участков. В Новосибирской области в 2021 года на газификацию домов выделено 213,4 млн рублей, что меньше, чем в 2020 году на 34%.



