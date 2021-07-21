Осенью в Новосибирской области сохранят антиковидные меры

Дополнительных ограничений из-за COVID-19 в Новосибирской области не планируется, заявил губернатор Андрей Травников. По последним оценкам, ситуация с заболеваемостью остается сложной, однако причин для ужесточения ограничительных мер нет. «С учетом того, что мы видим, — темпы третьей волны как минимум стабилизировались. Пока не будем торопиться говорить о снижении, но, по крайней мере, рост остановился. Ситуация напряженная, но она не заставляет нас вводить какие-то дополнительные ограничительные меры», — отметил глава региона во время пресс-конференции 21 июля.

По словам губернатора, есть другие методы защиты здоровья, хорошо себя зарекомендовавшие — например, соблюдение масочного режима и вакцинация. При этом действующие ограничения и требования останутся в силе.

«Мы не видим возможности их отменить даже с 1 сентября. Что касается объектов культуры, кинотеатров, спортивных сооружений, пока мы предполагаем с 1 сентября сохранить 50% загрузку», — сказал Андрей Травников.