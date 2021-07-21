Центральным пляжем в Академгородке займутся новосибирские власти

В Академгородке состоялась рабочая встреча депутата новосибирского заксобрания Александра Аксененко, представителей мэрии и общественных активистов Советского района. Поводом для собрания послужил вопрос благоустройства центрального пляжа: сейчас он официально закрыт для купания, однако многих сибиряков это не останавливает.

«Я пошел навстречу общественникам, обратившимся ко мне с просьбой помочь в обустройстве на пляже санитарной зоны. Сейчас объект построен. Также обратился в мэрию, теперь совместными усилиями изучаем перспективы дальнейшего благоустройства этой территории. Нужно навести здесь порядок. Сейчас нет дорожек для мам с колясками и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо сделать так, чтобы было красиво, достойно и доступно, чтобы рекреационные услуги предоставлялись людям качественно и бесплатно», – подчеркнул господин Аксененко.

Благоустройству пляжа уделяют много внимания активисты-общественники, однако, по словам вице-мэра, начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анны Терешковой, участку земли необходим хозяин – тот, кто будет целенаправленно заниматься развитием рекреационной зоны. Мэрией уже создана дорожная карта по передаче земли в муниципальную собственность и дальнейшей работе. При этом только после полного утверждения концепции дизайн-проекта пляжа жителями Академгородка он будет воплощаться в реальность, заверила вице-мэр.



