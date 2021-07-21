Андрей Травников обозначил направления по развитию туризма в регионе

«Когда мы определяем приоритеты, какие проекты поддержать, нужно учитывать синергетический эффект для других отраслей. Мое видение, что заслуживает внимания – медицинский туризм – все, что связано с поддержкой нашей медицины будет только расти. Второе направление – это санатории и дома отдыха. Здесь ориентир может быть не только на въездной туризм – мы видим растущую потребность внутри региона. Это точно нужно поддерживать. И третье направление я бы сформулировал крупным блоком – это все, что привлекает наших соседей, ближних и дальних – то, ради чего в Новосибирск приезжают, прилетают жители других регионов, близких к нам стран. Еще одно направление, заслуживающее внимания – это сельский туризм», – подчеркнул губернатор.