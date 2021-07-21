Андрей Травников обозначил направления по развитию туризма в регионе

Рабочее совещание о туристических перспективах Новосибирской области прошло в региональном правительстве.
«Когда мы определяем приоритеты, какие проекты поддержать, нужно учитывать синергетический эффект для других отраслей. Мое видение, что заслуживает внимания – медицинский туризм – все, что связано с поддержкой нашей медицины будет только расти. Второе направление – это санатории и дома отдыха. Здесь ориентир может быть не только на въездной туризм – мы видим растущую потребность внутри региона. Это точно нужно поддерживать. И третье направление я бы сформулировал крупным блоком – это все, что привлекает наших соседей, ближних и дальних – то, ради чего в Новосибирск приезжают, прилетают жители других регионов, близких к нам стран. Еще одно направление, заслуживающее внимания – это сельский туризм», – подчеркнул губернатор.
О национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» главе региона доложил министр экономического развития Лев Решетников. С докладом о проекте государственной программы «Развитие туризма в Новосибирской области» выступила заместитель министра экономического развития Анна Павлова. Также участники заседания рассмотрели перспективные инвестиционные проекты в сфере туризма на территории Новосибирской области.
Туристическая отрасль играет одну из значимых ролей в экономике Новосибирской области. В 2019 году, до начала пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, регион посетили более 94 тысяч иностранных туристов. В нашей области ведется работа над проектом государственной программы развития туризма, предусматривающей формирование на территории региона туристических кластеров, стимулирование развития актуальных и перспективных видов туризма, повышение качества услуг и внедрение стандартов гостеприимства, рост узнаваемости туристических продуктов Новосибирской области.
Фото: архивы пресс-служб
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