Новую ледовую арену на Немировича-Данченко будет защищать современное пожарное депо

Проект изменений в госпрограмму, включение в нее мероприятия «Развитие сети пожарных депо на территории Новосибирской области» рассмотрен сегодня на заседании регионального правительства под председательством губернатора Андрея Травникова.

Как доложил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Денис Архипов, в государственную программу Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области» вводится новое мероприятие «Развитие сети пожарных депо на территории Новосибирской области», в рамках которого будет построено пожарное депо в районе строящейся новой ледовой арены. «Это обусловлено необходимостью обеспечить реагирование профессиональными подразделениями пожарной охраны на возможные пожары на объектах с массовым пребыванием людей, таких как сама ледовая арена, областной перинатальный центр, а также активно развивающиеся объекты жилой застройки», – подчеркнул министр.

Строительство пожарного депо разделено на два этапа. В 2021 году будет произведено проектирование (разработка проектно-сметной документации), в 2022 году – непосредственное строительство. Исполнителем мероприятия по разработке проектно-сметной документации и строительству пожарного депо будет являться министерство строительства Новосибирской области и казенное учреждение «Управление капитального строительства Новосибирской области».

Члены регионального правительства одобрили представленный проект внесения изменений в госпрограмму.

Фото: архивы пресс-служб