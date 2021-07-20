Ремонтные работы на разбитых новосибирских дорогах будут стоить 5 миллиардов рублей

На приведение в нормативное состояние всех разбитых дорог Новосибирска потребуется 4-5 миллиардов рублей. Такую оценку в беседе с «Новосибирскими новостями» высказал Владислав Кондратьев, начальник отдела строительного контроля управления дорожного строительства мэрии города.



Господин Кондратьев назвал эту сумму, отвечая на вопрос о том, какое финансирование понадобится Новосибирску на ремонт всех проезжих частей. «Сложно сказать. Около 4-5 миллиардов рублей. Причем это мы сейчас говорим только про проезжую часть, не считая бортовые камни, тротуары, обустройство дороги, технические средства организации движения. Только для приведения в норматив проезжей части, асфальтобетонного покрытия», – уточнил он.



Ранее областные власти выделили Новосибирску 278 миллионов рублей на ремонт и содержание дорог. Спустя несколько дней город определил 85 улиц, которые приведут в нормативное состояние на эти средства. Как пояснил Кондратьев, это те участки, которые нуждаются в ремонте больше всего: «Есть перечень состояния дорог города Новосибирска. При появлении дополнительных лимитов этот план формируется в несколько этапов. Отбираются из перечня наиболее разрушенные участки дорог. Причем этот план – по текущему ремонту – охватывает достаточно большое количество дорог районного и местного значения».



Также, по словам Владислав Кондратьева, по ряду объектов уже прошли торги, а девять объектов – в Первомайском и Калининском районах – находятся в работе. «В ближайшее время будем охватывать и остальные районы. Постепенно и планомерно будем выполнять работы. Подрядчики серьезные. Вероятнее всего, мы завершим эти работы раньше 1 сентября», – добавил он.



