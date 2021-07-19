Клещи покусали 12 тысяч новосибирцев в этом году

В Новосибирской области с начала эпидемиологического сезона зафиксировали 12 630 обращений в связи с укусом клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю наибольшее число укусов клещей было зарегистрировано на территории Новосибирского района области. Всего за неделю специалисты зарегистрировали 43 случая энцефалита, а также 46 случаев боррелиоза. В 2020 году за этот период зафиксировали 53 и 50 случаев соответственно.

Специалисты исследовали 9 733 клеща на возбудителя энцефалита, но положительный результат дали всего 1,5%. Лабораторные исследование на наличие боррелиоза провели у 9 641 клеща, из них положительные – 33,7%.