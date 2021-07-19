В сибирской столице троекратно увеличился спрос на курьеров

За год спрос на курьеров в Новосибирске вырос в 3,3 раза. Об этом в результате исследования сообщили аналитики портала SuperJob. Сообщается, что спрос на таких сотрудников в городах-миллионниках по стране в целом за год вырос в несколько раз. До пандемии в городах требовались в основном пешие курьеры, которые доставляли заказы в пределах города, сейчас наиболее востребованы курьеры с личным автомобилем, которые могут выезжать в другие города, деревни и дачные поселки в пределах области.

В сибирском мегаполисе спрос на курьеров выше, чем в июне 2020 года, почти в 3,3 раза. Известно, что в настоящее время такие работники в среднем зарабатывают 65,5 тыс. рублей ежемесячно. Пешие курьеры могут получать до 62 тысяч рублей, автокурьеры – до 110 тысяч рублей в месяц.