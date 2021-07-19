Новосибирский вирусолог рассказал, как справиться с индийским штаммом

Вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов рассказал о сценарии, при котором у россиян появится коллективный иммунитет к штамму «дельта».

Господин Нетесов сообщил, что штамм «дельта» размножается в организме в десятки раз быстрее по сравнению с уханьским штаммом. «И из-за такого более мощного размножения вирусы варианта «Дельта» поражают больше клеток, организму труднее с ним бороться, — акцентировал Сергей Нетесов. — Для достижения популяционного иммунитета в отношении варианта «дельта» надо привить больше 80 процентов населения».

Отметим, что ранее главенствовало мнение, что для коллективного иммунитета достаточно и 60% охвата граждан вакцинацией.

Новосибирский ученый отметил, что нашествие «дельты» изменило симптоматику у больных: произошло повышение доли одних симптомов и снижение других. В частности, симптом «нюх пропал» больше не актуален. «Отмечают меньшее число людей, у которых нарушаются обоняние и вкус, чаще встречаются желудочно-кишечные симптомы», — сказал вирусолог.