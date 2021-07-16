На ремонт новосибирских дорог выделят дополнительное финансирование

Новосибирской области из резервного фонда Правительства РФ выделено 600 миллионов рублей на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и улиц. Распределение средств рассмотрено на внеочередном заседании правительства Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова.

Как доложил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин, средства распределятся следующим образом: 300 миллионов рублей будет направлено в ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», городу Новосибирску выделено 281 млн рублей, городу Бердску – 18 миллионов рублей.

В городе Новосибирске дополнительно финансирование будет направлено на ремонт участков 11 улиц: Плановая, Кирова, Октябрьская магистраль, Богдана Хмельницкого, Мичурина, Каменская, Шамшурина, Гоголя, Комсомольский проспект, Кошурникова, Ленина. Ремонтные работы будут проведены в летний период текущего года.

Губернатор Андрей Травников обратил особое внимание мэрии Новосибирска на необходимость своевременного освоения денежных средств и проведения ремонтных работ на автодорогах в установленные сроки.