Андрей Травников поприветствовал студенческий медицинский отряд «Академия»

Молодых медиков напутствовал главный врач Государственной Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов: «От всей души хочу пожелать вам – сделайте сегодня, завтра, через шесть недель, когда мы с вами будем расставаться, правильный выбор в специальности, и не ошибитесь. Влюбитесь в эту специальность, чтобы никакие перипетии вашей жизни не смогли вас от нее отодвинуть».

С 12 июля по 25 августа 2021 года Новосибирское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» совместно с МООО «РСО» при поддержке правительства Новосибирской области и мэрии города Новосибирска организует Всероссийский студенческий медицинский отряд «Академия» в Новосибирске.