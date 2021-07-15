Андрей Травников поприветствовал студенческий медицинский отряд «Академия»

По словам губернатора, в Новосибирской области один из самых сильных штабов движения.
Глава региона принял участие в торжественном открытии молодежного проекта Всероссийский студенческий медицинский отряд «Академия». «В Новосибирской области один из самых сильных штабов движения, самые активные и многочисленные студенческие отряды нашей страны. Вы начинаете свой профессиональный путь в непростой период – хочется пожелать успехов, провести этот трудовой семестр с пользой, с интересом, поздравить вас с выбором профессии – потому, что сегодня авторитет врачей, фельдшеров, медсестер растет в глазах жителей не только России, но всего мира. Очень хочется, чтобы из вас выросли те самые врачи, к мнению которых прислушиваются, уважают», – подчеркнул губернатор.
Молодых медиков напутствовал главный врач Государственной Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов: «От всей души хочу пожелать вам – сделайте сегодня, завтра, через шесть недель, когда мы с вами будем расставаться, правильный выбор в специальности, и не ошибитесь. Влюбитесь в эту специальность, чтобы никакие перипетии вашей жизни не смогли вас от нее отодвинуть».
С 12 июля по 25 августа 2021 года Новосибирское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» совместно с МООО «РСО» при поддержке правительства Новосибирской области и мэрии города Новосибирска организует Всероссийский студенческий медицинский отряд «Академия» в Новосибирске.
Цель ВСМО «Академия» – получение и усовершенствование профессиональных компетенций студентов медицинских вузов во время работы в качестве младшего и среднего медицинского персонала в медицинских учреждениях города Новосибирска в летний период. Для студентов проект является уникальной возможностью определиться с будущей специализацией. Бойцы из других регионов имеют возможность поработать во всех 46 отделениях Государственной Новосибирской областной клинической больницы.
В проекте принимают участие представители студенческих медицинских отрядов из 13 субъектов РФ: Новосибирской, Тюменской и Иркутской областей, Нижегородской областей, Республики Удмуртия, Республики Татарстан, Воронежской, Челябинской, Томской и Омской областей, Пермского края, Чувашской Республики и Забайкальского края.
Фото: архивы пресс-служб
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