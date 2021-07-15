Более 1300 новосибирцев обратились за помощью в мобильные центры занятости

Мобильные центры занятости населения выезжают в отдаленные населенные пункты области и консультируют жителей региона по вопросам трудоустройства. Услугами специалистов выездных бригад в этом году уже воспользовались 1330 человек.

Как отметила и.о. министра труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, работа мобильного центра занятости населения очень значима и эффективна. Все центры оснащены современными техническими и программными средствами. Выездные мобильные центры делают государственные услуги, оказываемые центрами занятости населения, более доступными и адресными. Это уникальная возможность, как для граждан, так и для работодателей получить полный спектр государственных услуг в самых отдаленных районах региона.



Работа мобильных центров занятости населения выстроена по зональному принципу: за муниципальными районами области закреплены одиннадцать центров и два обслуживают жителей города Новосибирска.



Среди обращений – поиск работы и возможность открытия собственного дела, профориентация, предувольнительные консультации. Специалисты центров занятости в ходе общения рассказывают также о портале «Работа в России», где жители региона могут получить информацию об имеющихся в регионе вакансиях, зарегистрироваться в качестве безработного и подать заявку на участие в программе профессионального обучения и дополнительного образования в рамках национального проекта «Демография».

Получить дополнительную информацию о графике выездов мобильных центров занятости можно по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области 8-800-100-00-82.