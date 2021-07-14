В Новосибирском зоопарке построят комплекс вольеров для медведей

В том числе летнюю «киноберлогу», две смотровых галереи и две «посетительских берлоги».
Строительство комплекса вольеров для бурых, малайских и гималайских медведей в зоопарке имени Ростислава Шило ведется при поддержке правительства Новосибирской области. Заместитель губернатора Ирина Мануйлова проконтролировала ход реализации проекта.
В соответствии с проектом предусмотрено строительство основных уличных вольеров, вольеров-отставников, четырех зданий (помещения для животных и посетителей, технические помещения), а также малых архитектурных форм, в числе которых летняя «киноберлога», две смотровых галереи, две «посетительских берлоги», и благоустройство территории вне зоны вольеров.
Как подчеркнула Ирина Мануйлова, в бюджете региона предусмотрены дополнительные средства в размере 40 миллионов рублей на комплектование и содержание зоологической коллекции общей численностью особей не менее 10 тысяч единиц в целях реализации мероприятий по завершению реконструкции вольерного комплекса путем предоставления городу Новосибирску иных межбюджетных трансфертов. Замгубернатора отметила уникальность возводимого на территории зоопарка объекта и в целом важность деятельности учреждения на территории региона.
«Благодаря новому объекту у посетителей зоопарка будет возможность понаблюдать за жизнью медведей в условиях, максимально приближенных к естественным. Правительство региона уделяет особое внимание Новосибирскому зоопарку, который является не только местом отдыха и развлечения, но и серьезным инструментом воспитания, в том числе – экологического просвещения подрастающих поколений. В прошлом году, несмотря на то, что все мы оказались в очень непростых условиях, зоопарку была оказана адресная поддержка из резервного фонда Правительства Новосибирской области, благодаря чему на объекте начались работы. В этом году через программу «Культура Новосибирской области» выделяется 40 миллионов рублей. Хочу отметить профессионализм работников зоопарка, которые проходят стажировки в лучших зоопарках мира. У зоопарка большие планы – есть программа развития до 2050 года, учреждение активно заявляет свои проекты на грантовую поддержку», – сообщила госпожа Мануйлова.
Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило отметил, что сейчас появляется много новых требований к содержанию животных. Проект новых вольеров разработан с учетом опыта не только российских, но и зарубежных зоопарков: условия проживания медведей будут максимально приближены к естественным.
«У бурых медведей будет участок, где будет разводиться живая рыба. Медведи сами смогут охотиться – это приближает условия их содержания к естественным. Новая зона содержания будет выполнена в соответствии с нормами безопасности – на участке у гималайских медведей будет минимум три уровня защиты: сухой ров, «электропастух» и зелёная буферная зона», – прокомментировал Андрей Шило.
В настоящее время возведены зимний экспозиционный павильон малайских медведей, вольеры для гималайских и бурых медведей, технические помещения. Для завершения проекта необходимо провести работы по строительству уличных бассейнов, ограждений, коммуникаций, произвести внутреннюю отделку уже возведённых зданий и сооружений, благоустройство прилегающей территории вне зоны вольеров (тропинки для посетителей), технические дороги. Планируемый срок окончания строительства – ноябрь 2021 года.
Фото: архивы пресс-служб
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