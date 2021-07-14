В Новосибирском зоопарке построят комплекс вольеров для медведей

Строительство комплекса вольеров для бурых, малайских и гималайских медведей в зоопарке имени Ростислава Шило ведется при поддержке правительства Новосибирской области. Заместитель губернатора Ирина Мануйлова проконтролировала ход реализации проекта.

В соответствии с проектом предусмотрено строительство основных уличных вольеров, вольеров-отставников, четырех зданий (помещения для животных и посетителей, технические помещения), а также малых архитектурных форм, в числе которых летняя «киноберлога», две смотровых галереи, две «посетительских берлоги», и благоустройство территории вне зоны вольеров.

Как подчеркнула Ирина Мануйлова, в бюджете региона предусмотрены дополнительные средства в размере 40 миллионов рублей на комплектование и содержание зоологической коллекции общей численностью особей не менее 10 тысяч единиц в целях реализации мероприятий по завершению реконструкции вольерного комплекса путем предоставления городу Новосибирску иных межбюджетных трансфертов. Замгубернатора отметила уникальность возводимого на территории зоопарка объекта и в целом важность деятельности учреждения на территории региона.