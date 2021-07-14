Будут ли вводить новые антиковидные меры в Новосибирской области?

Новосибирская область достигла пика третьей коронавирусной волны. Андрей Травников рассказал, будут ли в регионе вводить новые ограничения, чтобы сдержать пандемию, а также, как планируют начать учебный год 1 сентября – на «дистанционке» или за партами.

Ограничивать работу отдельных отраслей и предприятий в третью волну коронавируса в Новосибирской области не планируют, но массовые мероприятия будут по-прежнему под запретом. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время прямой линии 14 июля.

Самые необходимые ограничения в регионе, по словам губернатора, уже введены. Они касаются запрета на проведение массовых мероприятий – в очередной раз он был введен в регионе 1 июля. Кроме того, действуют ограничения по наполняемости залов объектов культуры и спортивных трибун. Так, кинотеатры и концертные залы можно заполнять не более 50% от вместимости.

Также губернатор отметил, что в регионе проводятся мероприятия по санитарной безопасности и регулярно поступает вакцина. Сегодня жители региона могут сами выбрать, каким препаратом привиться. «Поэтому каждый сам себя может защитить. А если нет – из-за чьей-то легкомысленности или каких-то заблуждений ограничивать работу целых отраслей и коллективов и лишать людей заработка, наверное, было бы не правильно», – сказал глава региона.

Вопрос о том, в каком формате будет начат новый учебный год пока не решен. «Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом и темпов вакцинации. Решение будет принято в начале августа, – сообщил губернатор. – Очень хотелось бы с 1 сентября начать учебный год в обычном формате».