В новосибирском Академгородке строят гимназию за миллиард рублей

Новое здание гимназии №3 в Советском районе Новосибирска планируют сдать уже к концу этого года. Строители работают с опережением графика почти на шесть месяцев. Старое здание по адресу Детский проезд, 10, снесли. Вместо него возвели три новых блока разной этажности. Школа рассчитана на 1100 мест.

«Третья гимназия — значимый объект не только для Советского района, но в целом для города Новосибирска. Это как раз наши первые лицеи и гимназии, которые я называю авторскими и которые создавались как раз со своими уникальными методиками. И очень важен качественный показатель, который всегда в этих учреждениях был», — рассказывает начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

Стоимость строительства и оснащения гимназии — более миллиарда рублей. Школу строят на деньги федерального, областного и городского бюджетов. После открытия ученики и педагоги получат не только просторные кабинеты. У начальных классов будет отдельное крыло, для праздников сделают вместительный актовый зал, а для занятий физкультурой — два спортивных. В центральной части будут столовая, медицинский блок и библиотека. Сейчас строители облицовывают фасад и возводят центральный блок, где будет парадный вход. Всего в третью гимназию планируют набрать 44 класса по 25 человек.