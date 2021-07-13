В Новосибирской области зафиксирована максимальная за четверть века смертность

Самый высокий с начала века показатель смертности зафиксировали в Новосибирской области в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата, опубликованные накануне. По официальным подсчетам, прошлый год унес жизни 42 833 человек.

Самые распространенные причины смерти — болезни системы кровообращения, от них за минувший год скончались 21 678 новосибирцев. На втором месте новообразования — 6822 умерших. Также среди причин названы болезни органов дыхания (1982 летальных исходов), болезни органов пищеварения (1650), инфекционные и паразитарные болезни (1348). От внешних причин, к которым относятся несчастные случаи на дорогах, случайные отравления, самоубийства, убийства, утопления и так далее, скончались 2802 человек.

42 833 — это рекордное число умерших с 1994 года, когда за полные 12 месяцев не стало 43210 новосибирцев. После этого смертность в регионе превышала 40 тыс. человек за год пять раз подряд: в 2002 (41436), 2003 (41579), 2004 (41135), 2005 (42719) и 2006 (40241). Таким образом, уровень смертности в Новосибирской области по итогам 2020 года стал максимальным за 26 лет.