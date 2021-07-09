Новосибирские власти подписали соглашение с кикшеринговыми компаниями

Власти Новосибирска подписали соглашение с компаниями, предоставляющими в аренду электросамокаты. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. Эксперты и депутаты сформировали условия для эксплуатации самокатов. Соглашение регламентирует их скоростной режим, правила размещения парковок, а также места, где запрещено ездить и размещать парковки. Согласно условиям, которые теперь для компаний Urent и Whoosh едины, а велодорожках и специально предназначенной для велосипедов и самокатов инфраструктуре на электросамокатах можно ездить со скоростью 20 км/ч.

На улицах с интенсивным движением – на Красном проспекте от улицы Сибревкома до улицы Фрунзе, от Писарева до Дуси Ковальчук, на Ленина, Депутатской, Орджоникидзе, Дуси Ковальчук по нечетной стороне от площади Калинина до улицы Залесского, на Ильича, Морском проспекте по четной стороне от улицы Жемчужной до Ильича, на площади Калинина, площади Ленина, на проспекте Маркса, на Блюхера от Ватутина до Титова, на Геодезической от проспекта Карла Маркса до Блюхера, на Титова до Станиславского, на Станиславского от площади Станиславского до Монумента Славы, на площади Карла Маркса, на Лыщинского до улицы Немировича-Данченко, на площади Станиславского в будние дни с 8 до 10 часов, с 17 до 20 часов, в выходные дни – с 16 до 20 часов можно передвигаться со скоростью не больше 15 км/ч.

Такой же скоростной режим установлен в городских парках культуры и отдыха – в ПКиО «Михайловская набережная», ПКиО «Заельцовский», ПКиО «Затулинский» и в скверах. При этом, ездить там можно только по велодорожкам. 20 км/ч можно ездить на территориях, которые не входят в предыдущий список.

Парковки элетросамокатов не должны находиться на территориях скверов, парков культуры и отдыха, на проезжей части, автопарковках и других объектах транспортной инфраструктуры, на газонах и тротуарах, если оставшаяся часть ширины тротуара будет составлять меньше 2,25 м, а также ближе 5 метров до остановок общественного транспорта и ближе 15 метров до входов в станции метро, на территориях возле памятников, монументов и объектов культурного наследия в радиусе не менее 30 метров, на территории Монумента и Сквера Славы кроме внешних транзитных дорожек.

В соглашении также определили территории, где запрещено движение самокатов. Это парки культуры и отдыха (ездить там можно только по велодорожкам), Монумент Славы и Сквер Славы за исключением внешних транзитных дорожек, Мемориальный сквер павших в годы Гражданской войны, Монумент Славы первомайцам, погибшим в 1941-1945 гг. и прилегающая к нему территория сквера, Мемориальный комплекс «Звезда» и прилегающая к нему территория сквера. Специалисты ежедневно контролируют, как кикшеринговые компании соблюдают условия соглашения.