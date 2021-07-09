39 тысяч доз противоковидной вакцины доставят в Новосибирскую область на этих выходных

В ходе брифинга оперштаба министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что на этой неделе, ориентировочно на выходных, ожидаются новые поставки вакцины от коронавируса в объеме 38 940 доз. Они будут незамедлительно распределены в медицинские учреждения региона. В общей сложности на территорию области уже поступило 517 тысяч доз. В настоящее время первым компонентом привиты 499 789 человек, полный курс прошли 351 534 человека.