Цены на овощи в Новосибирске за месяц взлетели на 30%

Цены на новосибирском потребительском рынке повысились на 0,9% за последний месяц. Значительное влияние на динамику цен оказало подорожание овощей. Цены на морковь выросли на 33,5%, свекла подорожала на 27,8%, картофель – на 26,3%. Стоимость другой плодоовощной продукции тоже растет.

Среди кондитерских изделий повысились цены на зефир, пастилу и жевательную резинку. При этом снижение цен на 1,2% отмечено на шоколадные конфеты. «Выросли цены на колбасу, но снизились на сосиски и сардельки (на 2,8%)», – рассказали в Новосибирскстате. Зато на 1% снизились цены на рыбные консервы. Снижение цен также наблюдалось на подсолнечное масло, гречневую крупу, творог, фасоль и горох.