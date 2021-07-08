В Новосибирской области установлен новый ковидный рекорд по числу заболевших

Оперативный штаб сообщил о новом коронавирусном рекорде в нашем регионе. За день COVID-19 обнаружен у 189 жителей – это максимум с начала пандемии.

«Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 71 год, 87 лет и женщины в возрасте 67 лет, 80 лет, 82 года, 84 года, 89 лет, 89 лет. – говорится в сообщении Оперштаба. – Всего в регионе от коронавируса умерли 2127 человек».

Всего с начала пандемии зарегистрировано 48 244 случая заболевания.