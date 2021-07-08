Новосибирская область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета

Средства будут направлены на реализацию крупных социально значимых проектов.
Губернатор Андрей Травников принял участие в работе последней перед каникулами сессии заксобрания Новосибирской области. В рамках работы сессии первый заместитель председателя Госдумы ФС РФ, депутат от Новосибирской области Александр Жуков выступил с докладом о перспективном сотрудничестве с правительством Новосибирской области по привлечению федеральных инвестиционных средств в крупные социально значимые проекты, реализуемые на территории области. В частности, он заявил, что нашему региону выделены дополнительные средства из федерального бюджета на строительство еще двух школ.
Сегодня, 8 июля, в регионе развернулось строительство четырех крупных инфраструктурных объектов: Многофункциональной ледовой арены, бассейна СКА на ул. Воинская в Новосибирске. Определены участки для строительства еще двух объектов федерального значения: инфекционного госпиталя и детского реабилитационного центра. Оба объекта будут расположены на территории Новосибирского района: госпиталь – на Северном объезде, реабилитационный центр – на территории Барышевского сельсовета. Кроме того, осуществляется реконструкция аэропорта «Толмачево», строительство центра коллективного пользования СКИФ, ведется масштабное дорожно-транспортное строительство. Андрей Травников подчеркнул: все это было бы невозможно без привлечения дополнительных средств из федерального бюджета.
Первый зампред Госдумы Александр Жуков напомнил, что только в 2020 году на борьбу с пандемией COVID‑19 Новосибирской области дополнительно было выделено 26,8 млрд рублей. Эти деньги были направлены, прежде всего, на социальную поддержку населения, на лекарственное обеспечение амбулаторно лечащихся от коронавируса, на доплаты медикам и социальным работникам, на выплаты безработным, семьям с детьми. Также выделены дотации регионам для того, чтобы они могли выполнить свои социальные обязательства. Так, Новосибирская область получила в 2020 году на эти цели почти 7,5 млрд рублей.
«Вместе с губернатором, правительством, законодательным собранием Новосибирской области мы не прекращаем работу над важнейшими проектами для региона, – подчеркнул Александр Жуков. – Мы видим, как реализация одних крупных проектов влечет за собой новые, не менее значимые планы. В 2023 году в Новосибирске в строящемся Ледовом дворце пройдет Молодежный Чемпионат мира по хоккею – это было одно из наших предвыборных обещаний. Но для успешного проведения соревнований такого уровня нужно обновить аэропорт «Толмачево», важно обеспечить транспортную доступность для гостей и жителей Новосибирска. Эта работа идет – подписан договор на строительство нового терминального комплекса международного аэропорта «Толмачево». Строительство нового терминала планируется завершить в III квартале 2022 года именно к Чемпионату мира. Вместе с РЖД планируется расширить проект Городской железной дороги. Также в планах – реконструкция трассы Р-254 «Иртыш», будем стараться ускорить начало реконструкции.
Задача развития транспортной сети становится еще более актуальной в связи с развитием проекта Академгородок 2.0 и строительством СКИФ. Это колоссальный проект, важный для всей страны. Очевидно, что ученые и специалисты нашей страны и всего мира будут приезжать для работы в Академгородок. Конечно, для этого необходимо создать всю необходимую инфраструктуру. Здесь у нас в планах, в том числе, масштабная реконструкция Бердского шоссе.
Новосибирский государственный университет развивается. Тут будут строить дополнительные аудитории, лаборатории, библиотеку, конференц-зал, кампус мирового уровня. Продолжается реализация программы содействия занятости выпускников, расширяются меры государственной поддержки научной деятельности. Также стоит задача по строительству нового здания для уникального учебного заведения – СУНЦ. И это тоже дает толчок развитию региона.
Для повышения качества жизни людей необходимо развитие системы здравоохранения. Уже сдан и принимает пациентов Перинатальный центр – это также было одним из предвыборных обещаний. Приступили к реконструкции и развитию комплекса Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина – я вижу свою задачу в том, чтобы финансирование было бесперебойным и мы могли успешно завершить эти работы», – отметил Александр Жуков.
Также, по его словам, наиболее актуальной задачей с учетом эпидемической обстановки является строительство новой инфекционной больницы. Существующая больница известна своими врачами, специалистами, но зданиям, в которых она расположена, около 100 лет и они имеют высокий процент износа. В корпусах невозможно разместить современное оборудование. В связи с распространением коронавирусной инфекции стало совершенно необходимым увеличение коечного фонда, специально оборудованных боксов и палат интенсивной терапии. Работа по реализации этого проекта уже начата: определен земельный участок под строительство, выбран проект, который отвечает самым современным требованиям и приспособленный для условий Сибири. Принято решение и о строительстве федерального детского реабилитационного центра на 300 коек.
Будет продолжено строительство поликлиник в Новосибирске и ФАПов на территории области – в период с 2021 по 2023 годы планируется осуществить строительство фельдшерско-акушерских пунктов в 93 населенных пунктах, в 2021 году предусмотрено приобретение автомобилей скорой медицинской помощи. В Федеральном бюджете предусмотрены субсидии почти на 500 вылетов санавиации в 2021-2023 годах.
Начата новая программа строительства школ. По ней за счет средств федерального бюджета, а также с привлечением средств концессионеров до конца 2024 года будет построено не менее 1300 новых школ по всей России, в них будут учиться свыше миллиона ребят. Новосибирской области по этой программе выделены по 1,3 млрд рублей в 2021-2022 годах на строительство 6 школ для создания дополнительных 5775 мест. Также удалось добиться принятия решения об увеличении выделенных средств в 2021 году до 1 млрд 643 млн рублей, в 2022 – более 1,5 млрд рублей. Выделены средства из федерального бюджета на строительство еще двух школ.
Президент России Владимир Путин дал поручение подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы.
Александр Жуков подчеркнул: на федеральном уровне активно осуществляется поддержка регионов. Законодательно приняты решения о новых инструментах региональной поддержки, инструментах развития регионов – это, в том числе, реструктуризация бюджетных и коммерческих кредитов. «Президент поставил перед нами задачу масштабного характера: надо развернуть строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей, других объектов – все это нужно людям, это откроет новые перспективы для городов и поселков, новые перспективы для развития экономики. Для этого в этом году будет запущена программа инфраструктурных кредитов. Соответствующий законопроект принят Государственной Думой. На развитие инфраструктуры регионы смогут привлечь «длинные» деньги, сроком не менее 15 лет, под низкую ставку – не более 3% годовых. Необходимо максимально использовать новые возможности в целях развития региона».
Андрей Травников поблагодарил Александра Жукова за поддержку интересов нашего региона на федеральном уровне. «В поддержке абсолютно уверен, опыт взаимодействия с депутатами Государственной Думы ФС РФ от Новосибирской области у нас очень плодотворный. В докладе Александра Жукова были перечислены крупные проекты, реализованные за последние годы, а также программы, на которые было добавлено финансирование. Это и «Безопасные и качественные автодороги», и строительство школ. Возможность опереться на авторитет таких депутатов нам очень помогает».
Фото: архивы пресс-служб
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