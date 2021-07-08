Новосибирская область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета

Начата новая программа строительства школ. По ней за счет средств федерального бюджета, а также с привлечением средств концессионеров до конца 2024 года будет построено не менее 1300 новых школ по всей России, в них будут учиться свыше миллиона ребят. Новосибирской области по этой программе выделены по 1,3 млрд рублей в 2021-2022 годах на строительство 6 школ для создания дополнительных 5775 мест. Также удалось добиться принятия решения об увеличении выделенных средств в 2021 году до 1 млрд 643 млн рублей, в 2022 – более 1,5 млрд рублей. Выделены средства из федерального бюджета на строительство еще двух школ.

Президент России Владимир Путин дал поручение подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы.

Александр Жуков подчеркнул: на федеральном уровне активно осуществляется поддержка регионов. Законодательно приняты решения о новых инструментах региональной поддержки, инструментах развития регионов – это, в том числе, реструктуризация бюджетных и коммерческих кредитов. «Президент поставил перед нами задачу масштабного характера: надо развернуть строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей, других объектов – все это нужно людям, это откроет новые перспективы для городов и поселков, новые перспективы для развития экономики. Для этого в этом году будет запущена программа инфраструктурных кредитов. Соответствующий законопроект принят Государственной Думой. На развитие инфраструктуры регионы смогут привлечь «длинные» деньги, сроком не менее 15 лет, под низкую ставку – не более 3% годовых. Необходимо максимально использовать новые возможности в целях развития региона».

Андрей Травников поблагодарил Александра Жукова за поддержку интересов нашего региона на федеральном уровне. «В поддержке абсолютно уверен, опыт взаимодействия с депутатами Государственной Думы ФС РФ от Новосибирской области у нас очень плодотворный. В докладе Александра Жукова были перечислены крупные проекты, реализованные за последние годы, а также программы, на которые было добавлено финансирование. Это и «Безопасные и качественные автодороги», и строительство школ. Возможность опереться на авторитет таких депутатов нам очень помогает».

Фото: архивы пресс-служб