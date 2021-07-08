Первый замгубернатора Юрий Петухов встретился с корейской делегацией

Сегодня, 8 июня, в нашем регионе начала работу делегация Республики Корея во главе с Генеральным консулом Республики Корея в Иркутске господином Ким Се Уном. В областном правительстве состоялась встреча первого заместителя губернатора Юрия Петухова с участниками делегации. Приветствуя их от лица губернатора Андрея Травникова, господин Петухов отметил богатую историю двустороннего взаимодействия между Новосибирской областью и Кореей, а также важность для региона дальнейшего развития сотрудничества во всех ключевых сферах, в том числе в культуре и науке. Кроме того, обсудили перспективы развития экономического сотрудничества.



Господин Ким Се Ун отметил, что со своей стороны приложит все усилия для активизации сотрудничества Новосибирской области с регионами Республики Корея. В рамках своего визита в Новосибирскую область консул посетит ряд ведущих учреждений культуры региона и СО РАН, он также примет участие в открытии фестиваля корейского кино и выставки цифрового искусства «Современное искусство Кореи», подготовленной к 30-летию установления дипломатических отношений между Кореей и Россией.

Фото: архивы пресс-служб