На базу НГУАДИ открылся Центр анимации киностудии «Союзмультфильм»

Студенты университета смогут заниматься в Центре параллельно с учебой, отметила ректор Наталья Багрова.
В Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств имени Крячкова состоялось торжественное открытие Центра анимации Новосибирской области на базе университета. Проект был реализован в сжатые сроки с привлечением внебюджетных средств.
Губернатор Андрей Травников пообщался в производственном центре со студентами, занимающимися анимацией, а в съемочном павильоне главе региона продемонстрировали реальный процесс съемок фантастического фильма.
Андрей Травников подчеркнул, что начало работы нового передового анимационного центра очень важно для Новосибирской области. «Новосибирскому центру анимации было бы неинтересно просто «снимать мультики» и быть только поставщиком кадров, пусть и для очень известной, великой киностудии «Союзмульфильм». Хочется привнести в эту отрасль что-то свое, новосибирское. Необходимо использовать наш научный потенциал, создавать проекты и продукты на стыке искусства и математики, учитывая достижения наших ученых, инженеров».
Ректор НГУАДИ Наталья Багрова выразила благодарность губернатору и правительству Новосибирской области за всестороннюю помощь и поддержку, за привлечение внебюджетных средств для реализации проекта. «Наши студенты получили счастливую возможность приобрести сверхсовременные навыки и компетенции параллельно с обучением в университете. Анимация, виртуальная и дополненная реальность – это новое лицо мира. Сегодня мы начинаем их готовить по технологиям завтрашнего дня. Студенты смогут сотрудничать с легендарной киностудией «Союзмульфильм», со специалистами мирового уровня. Это – очень серьезный трамплин в их карьерном росте».
Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев пояснил, что выбор на Новосибирскую область пал в результате естественного процесса. «В нашей стране существуют понятия «физики» и «лирики». В Новосибирской области искусство и наука всегда успешно стыковались, а анимация как искусство появилась именно благодаря появлению технологий. Площадка новосибирского вуза дает возможность выстроить именно такую взаимосвязь – между технологиями и искусством».
Губернатор Новосибирской области принял участие в церемонии подписания соглашения о взаимодействии между индустриальными партнерами – киностудией «Союзмультфильм» и Новосибирским государственным университетом архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова. Соглашение в присутствии губернатора подписали директор ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмульфильм» Борис Машковцев и ректор НГУАДИ Наталья Багрова.
Фото: архивы пресс-служб
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