На базу НГУАДИ открылся Центр анимации киностудии «Союзмультфильм»

В Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств имени Крячкова состоялось торжественное открытие Центра анимации Новосибирской области на базе университета. Проект был реализован в сжатые сроки с привлечением внебюджетных средств.

Губернатор Андрей Травников пообщался в производственном центре со студентами, занимающимися анимацией, а в съемочном павильоне главе региона продемонстрировали реальный процесс съемок фантастического фильма.