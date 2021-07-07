Диспансеризацию и профосмотры новосибирцев отложили до 18 июля

Министерство здравоохранения Новосибирской области рекомендовало перенести диспансеризацию и профилактические осмотры и на вторую половину июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В связи с текущей эпидемической ситуацией, главным врачам государственных учреждений Новосибирской области минздравом региона рекомендовано рассмотреть возможность проведения профосмотров и диспансеризации взрослого населения после 18 июля», — прокомментировали в министерстве.

В Новосибирской области не в первый раз приостанавливают диспансеризацию и профосмотры. Напомним, что процедуры отменяли весной и зимой 2020 года, чтобы снизить темпы распространения COVID-19.