Новосибирцы будут отмечать день Ивана Купалы с выключенными фонтанами

7 июля, в день Ивана Купалы, перестанут работать некоторые фонтаны. Об этом сообщил начальник МКУ «Городской Фонтан» Валерий Науменко. Какие фонтаны продолжат функционировать, директор учреждения не уточнил – во избежание избежать ажиотажа.

Начальник МКУ подчеркнул, что будут выключены «особо аварийные» фонтаны. Где будет возможно, там сольют воду. Такое решение принято для того, чтобы люди не травмировались сами и не ломали объекты. «Мы день празднуем Ивана Купала, а затем месяц устраняем последствия», — объяснил категоричные меры господин Науменко.