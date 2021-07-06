К концу 2023 года в Новосибирской области откроют 16 центров онкологической помощи

Губернатор Андрей Травников рассмотрел развитие онкологической помощи в регионе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» во время очередного оперативного совещания в правительстве региона. «Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОПы) — новый, очень удобный для жителей формат, приближающий и высокотехнологичную диагностику и терапию непосредственно к месту жительства. Та медицинская помощь, ради которой раньше приходилось ездить в Новосибирск, теперь доступна во многих районных центрах, – отметил глава региона. – Оснащение центров оборудованием позволяет проводить необходимую диагностику на месте, на базе ЦРБ. Важно, чтобы ЦАОПы были встроены в вертикаль медицинской помощи, чтобы их деятельность координировали специалисты наших головных медицинских клиник, в первую очередь Новосибирского областного онкологического диспансера».

По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, на данный момент в регионе действуют восемь центров амбулаторной онкологической помощи, к концу 2023 года запланировано открыть еще 16 центров. На реализацию инициативы планируется направить более 3,9 млрд рублей за счет средств областного бюджета.

В онкоцентрах представлены все виды эндоскопического, ультразвукового исследований, компьютерная и магнитно-резонансная томографии, рентгенографические исследования, в том числе маммография, патоморфологические исследования, функциональные диагностические исследования, клинико-диагностические лабораторные исследования. В составе ЦАОПов также функционируют дневные стационары для проведения лекарственной противоопухолевой терапии.

Маршрутизация в ЦАОПах выстроена наиболее оптимальным образом – в случае подозрения на онкологию пациент в кратчайшие сроки, три дня, направляется к специалисту центра для прохождения обязательных лабораторных и инструментальных исследований, 15 дней, для определения стадии опухоли и ее распространенности, а также определения толерантности к проведению специального лечения.